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Помогайте вместе с нами!
Спешите делать добро!

Вы пользуетесь - мы платим!

  • Мы создали социальный браузер, в котором 70% от дохода с рекламы распределяется между всеми online пользователями Mandarin, из которых 10% пользователь отдает на благотворительность.
  • Начисления производятся каждые 10 мин при активном использовании браузера.
  • Минимальная сумма выплаты 1 рубль.
  • Безопасный и быстрый браузер на основе Chromium.
или установить () для Windows

Скорость

Скорость имеет значение, поэтому нашей целью было создание максимально быстрого браузера.

Приватность

Мы верим, что каждый человек имеет право на приватность в интернете. Mandarin поможет сохранить вашу цифровую жизнь в тайне, браузер не собирает и не хранит личные данные пользователей.
 

Как заработать вместе с нами?

  • Скачай и установи браузер Mandarin.
  • Получи пин-код при первом входе в браузер.
  • Пользуйся браузером и зарабатывай мандарины - начисления производятся каждые десять минут при нахождении браузера в активном режиме.
  • Выводи заработанные мандарины на мобильный телефон, Qiwi при помощи пин-кода
    1 мандарин = 0.01 евро.
или установить () для Windows

Партнерская программа

Получайте стабильный доход от новых пользователей браузера Mandarin!

За каждого привлеченного по реферальной ссылке пользователя выплачиваем 10 рублей, а далее ежедневно начисляем вам +5% от его дохода в течение года! (только для Windows)

Версия для Mac, iOS, Android в разработке!

Как это работает?

  • Зарегистрируйтесь, войдите в аккаунт "Партнерской программы"
  • Создайте ссылку для привлечения новых пользователей, можно создать много ссылок для разных источников.
  • Получайте 10 рублей за нового пользователя браузера Mandarin, при условии начисления приведенному пользователю 10 мандаринов.
  • Далее получайте 5% от его дохода в течение первых 12 месяцев. (~ 180 рублей на одного активного пользователя за 12 месяцев).

Преимущества партнерской программы

  • Ежедневные начисления
  • Быстрые выплаты (Телефон, Qiwi, WebMoney)
  • Оперативная поддержка
Зарегистрироватьсяи начать зарабатывать

Как зарабатывает Mandarin?

Браузер получает доход от рекламной платформы MandarinADS

Как распределяется доход?

  • 70% - пользователям, находящимся online в момент очередного начисления, которое осуществляется каждые десять минут.
  • 10% - пользователь отдает на благотворительность
  • 30% - комиссия браузера
или установить () для Windows
70%
30%
-10%
Благотворительность Mandarin

Благотворительность Mandarin

Помогайте вместе с нами!

Купить рекламу в Mandarin ADS

Привлекайте клиентов с помощью контекстной рекламы

Запустить рекламу

О проекте

Браузер Mandarin создан с целью объединить пользователей интернет в сообщество Mandarin на основе общих интересов, взаимопомощи между пользователями браузера, а также материальной и информационной поддержки благотворительных проектов.

Служба поддержки

info@mandarin-browser.com

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на который указывает стрелка.