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Браузер Mandarin создан с целью объединить пользователей интернет в сообщество Mandarin на основе общих интересов, взаимопомощи между пользователями браузера, а также материальной и информационной поддержки благотворительных проектов.
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файл,
на который указывает стрелка.